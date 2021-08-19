Париж, 19 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Карате исключено из программы Олимпийских игр. Об этом 19 августа сообщается на сайте организационного комитета Олимпиады-2024 в Париже.

Карате

Оргкомитет опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх в 2024 году. В нём, помимо карате, не оказалось бейсбола и софтбола, но появилось четыре новых вида спорта — брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

Напомним, карате впервые было представлено как олимпийский вид спорта на Играх в Токио. В этом виде спорта было разыграно шесть комплектов наград.

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