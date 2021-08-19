Томск, 19 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в региональном оперативном штабе.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области умерли 532 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 39 492 носителя коронавируса, выздоровели 34 255 человек.