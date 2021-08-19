Саратов, 19 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 19 августа 2092 человека, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки пятеро мужчин и 13 женщин в возрасте от 39 до 94 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области подтверждено 77 913 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 72 340 человек, за сутки — 220 пациентов.

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