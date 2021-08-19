Чебоксары, 19 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают вспыхивать свалки твёрдых коммунальных отходов. Вслед за полигоном в Алатыре, где пожар тушили 1,5 месяца, возгорание зарегистрировано на свалке в Шумерле, сообщает ГКЧС республики.

Cap.ru Пожар на свалке в Шумерле (Чувашия)

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В ведомстве отмечают, что пожар на городской свалке Шумерли произошёл 18 августа, для чего при помощи мотопомпы и спецтехники сделали проливку очага возгорания и засыпали инертным грунтом. Открытое возгорание локализовали в 14:40, проливка будет проводиться в течение суток.

В администрации Шумерли дополняют, что сообщение о пожаре на городской свалке поступило в 14:20. На месте происшествия побывал сити-менеджер Валерий Шигашев, поручив усилить силы для тушения и привлечь при необходимости дополнительные ресурсы.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатыре, где долгое время не могли потушить возгорание и задымление на полигоне твёрдых бытовых отходов, произошёл новый пожар.

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