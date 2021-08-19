Сеул, 19 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. По состоянию на конец июля 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $92,13 млрд, что на $910 млн меньше по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

По их словам, показатель продолжает сокращаться на протяжении трёх месяцев подряд. Эксперты отмечают, что сокращение объёмов валютных депозитов связано с ростом курса доллара и выводом средств.

Объём депозитов в долларах США сократился на $780 млн, до $79,68 млрд, в йенах — на $380 млн, до $5,04 млрд. Однако объём депозитов в юанях, напротив, увеличился на $40 млн, до $1,46 млрд, а в евро — на $30 млн, до $4,13 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократился на $290 млн, до $72,92 млрд, а физических лиц — на $620 млн, до $19,2 млрд.