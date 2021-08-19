Ярославль, 19 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля СУ СК России по Ярославской области проводится проверка по факту ранения 7-летнего ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского управления СКР.

СКР по Ярославской области

Мальчик был доставлен в одну из ярославских больниц, врачи которой поставили в известность правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия уже известны.

«В одной из квартир дома на улице Шевелюха города Ярославля в результате неосторожного обращения с пневматическим пистолетом 16-летним подростком, пострадал 7-летний ребенок, получивший ранение левого глаза. По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка», — пояснили в Следственном комитете.

Также известно, что пневматический пистолет был приобретен на деньги, подаренные отцом обоих подростков.