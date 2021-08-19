Берлин, 19 августа 2021, 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует наградить канцлера Германии Ангелу Меркель «Орденом Свободы». Об этом сообщила 18 августа пресс-служба немецкого парламента.
Во время встречи лидеры планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, а также ход украинских реформ и выполнение Минских соглашений. По итогам встречи политики дадут совместную пресс-конференцию.
Отметим, что Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии, выполняя договорённости с США, касательно «Северного потока — 2», назначило уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины.
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