Берлин, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует наградить канцлера Германии Ангелу Меркель «Орденом Свободы». Об этом сообщила 18 августа пресс-служба немецкого парламента.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи лидеры планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, а также ход украинских реформ и выполнение Минских соглашений. По итогам встречи политики дадут совместную пресс-конференцию.

Отметим, что Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.

«Здравствуйте, Ангела, вот у нас культ Степана Бандеры, ну, вы помните, пришли в немецких обозах…, вон там у нас гауптман абвера Роман Шухевич (Бандера и Шухевич — украинские коллаборационисты, главари националистических бандформирований, действовавших в годы Второй Мировой войны и после неё — ИА REGNUM)… А тут могила неизвестного солдата, неизвестной армии, погибшего в неизвестной войне», — прокомментировал ситуацию депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии, выполняя договорённости с США, касательно «Северного потока — 2», назначило уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины.

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