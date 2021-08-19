Воронеж, 19 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Новое штормовое предупреждение из-за очень жаркой погоды объявлено на территории Воронежской области на 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

30.mchs.gov.ru Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

«Днем 20 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36°, кроме того, днём 20 августа местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15−18 м/с», — сообщили в пресс-службе.

На 19 августа на территории шести муниципальных районов, а также Воронежа и Нововоронежа объявлен наивысший, пятый класс пожароопасности, четвертый класс действует в четырех районах региона, в 16 — третий класс пожарной опасности.

Как отмечает ИА REGNUM, в настоящее время в Воронеже +33 градуса, облачно. По прогнозу гидрометеоцентра, похолодание ожидается с субботы, 21 августа — дневная температура в регионе в среднем опустится до +28, а ночная — до +16 градусов, также на 21−22 августа прогнозируются дожди и грозы.