Горно-Алтайск, 19 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай начали проверку по информации в СМИ о жестоком обращении с детьми в одном из частных детских садов Горно-Алтайска. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Жестокое обращение с детьми

Как отмечается, в соцсети ранее появилось видеообращение женщины, которая рассказала об издевательствах над малолетними воспитанниками. В частности, по словам женщины, во время стажировки в учреждении она видела, как детей кидают и бьют по голове.

«С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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