Пекин, , 12:10 — REGNUM Наращивание Россией своего Военного-морского флота (ВМФ) является посылаемым ею странам Запада сигналом. Об этом 19 августа пишет китайское агентство «Синьхуа».

ВМФ России Минобороны России

По мнению аналитиков агентства, в настоящее время развитие российского военного флота ведется сразу по нескольким направлениям.

Уточняется, что в первую очередь, это строительство кораблей, включая передовые технологии создания подводных лодок, таких, как атомные подлодки «Белгород» и «Князь Олег». Также в скором времени планируется создание десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.

Кроме этого, указывается, что российская сторона также стала активным образом проводить военные учения вне своих территориальных вод, и ВМФ РФ проводит регулярные маневры в Средиземном море и Тихом океане.

«Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», — отмечается в материале.

Также отмечается, что Россия ведет модернизацию своего военного-морского флота в ситуации ухудшения отношений страны с США и при необходимости обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов.

В заключение автор материала добавляет, что развитие технологий российского ВМФ является грозным сигналом Западу и заслуживает внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лётчики-истребители и обслуживающий персонал аэродрома Североморск-3 успешно перебазировали боевые самолёты и специальную технику на аэродром авиационной базы объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России.