Саранск, 19 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Власти Мордовии хотят выйти на возможность обеспечения двухразовым питанием всех школьников, а не только лишь учеников начальной школы. Об этом в ходе I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания заявил врио главы Мордовии Артём Здунов.

E-dag.ru Артём Здунов

«На сегодняшний день важно обеспечить качественное и безопасное питание. В Мордовии этим занимались давно, но нам надо определять новые подходы. Мы хотим выйти на возможность двухразового питания для всех детей, а не только для учеников начальной школы. В данном случае наша инфраструктура пока выглядит неплохо. Сейчас горячим питанием охвачено 96,2% школьников с 1 по 11 классы. Мы ищем решения вопросов устаревшего оборудования, а также работы с бизнесом. Думаю, мы предложим интересные моменты и технологии для всех регионов», — сказал Здунов.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость контроля за школьным питанием со стороны родителей: «Обратная связь должна быть, а не просто «поставить галочку». Постоянно будем эту температуру замерять».

Здунов подчеркнул, что улучшение школьного питания должно привести к улучшению здоровья детей.