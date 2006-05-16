Пенза, 19 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 238 носителей коронавируса. По данным общероссийского оперативного штаба на 19 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 60 704 заражения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 48 234 ковид-пациента, за сутки — 178 человека. Скончались от COVID-19 всего 1966 жителей, в том числе за последние 24 часа — 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 18 августа первым компонентом антиковидных вакцин привиты 330 506 человек, что составляет 52% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 284 676 жителей.

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