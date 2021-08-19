Президент Индонезии отправился с визитом в провинцию Восточная Ява
Джакарта, 19 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в провинцию Восточная Ява с однодневным визитом. Об этом глава государства написал в Twitter.
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Джоко Видодо
Джоко Видодо отправился с визитом в индонезийскую провинцию вместе с ограниченным кругом лиц.
Президент отправился в Восточную Яву, чтобы проконтролировать процесс вакцинации против коронавируса, в частности вакцинации учащихся.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил гражданам о важности ношения защитных масок.