Джакарта, 19 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в провинцию Восточная Ява с однодневным визитом. Об этом глава государства написал в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Джоко Видодо отправился с визитом в индонезийскую провинцию вместе с ограниченным кругом лиц.

Президент отправился в Восточную Яву, чтобы проконтролировать процесс вакцинации против коронавируса, в частности вакцинации учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил гражданам о важности ношения защитных масок.