Салехард, 19 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 19 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 125 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 19 августа 46 115 заражений коронавирусом. Выздоровел 43 971 человек, 561 пациент с COVID-19 скончался (на пять человек больше, чем днём ранее).