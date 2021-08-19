Томск, 19 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 115 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявили у 39 492 человек. За сутки выздоровели 49 томичей. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе — 34 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Томской области было подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 человек.