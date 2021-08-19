Казань, 19 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 19 августа лабораторно подтверждены 24 875 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, накануне — 45, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Всего выздоровели 21 926 ковид-пациентов, скончались 660 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 33 человека, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии выявили 115 заражений индийским и британским штаммами COVID-19.

Читайте также: В России за сутки выявили 21058 случаев заражения коронавирусом