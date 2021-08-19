Иерусалим, 19 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Израильская гимнастка Линой Ашрам заявила, что победила на Олимпийских играх в Токио, потому что не является русской. Об этом 19 августа сообщает Israelhayom.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

«В 14 лет меня назвали Чёрной пантерой. Очевидно, мой цвет кожи подчёркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», — сказала Ашрам.

Напомним, Ашрам победила на Олимпиаде в Токио, несмотря на то что уронила ленту во время исполнения упражнения. Российская гимнастка Дина Аверина, не допустившая такой грубой ошибки, в итоге стала второй.

После этого Ашрам была вынуждена закрыть свой аккаунт в Instagram из-за негативных комментариев после победы в скандальном финале Олимпиады.