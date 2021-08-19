Краснодар, 19 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 августа. Накануне, 18 августа сообщалось о 254 новых заразившихся в регионе. В числе носителей, выявленных за последние сутки, — 17 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре положительный тест на коронавирус получили 52 человека, в Сочи — 32, в Лабинском районе — 29. В Горячем Ключе 25 новых пациентов, в Апшеронском и Выселковском районах — по 17, в Курганинском и Мостовском районах — по 13», — привели данные по муниципалитетам в оперштабе.

С начала пандемии заражение коронавирусом в Краснодарском крае подтвердилось у 63 941 человека, в том числе у 4 113 детей. Выздоровели на 19 августа 48 458 человек, скончались 4 833 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся 110 пациентов — 101 на аппаратах ИВЛ, ещё девять на ЭКМО. Всего в коронавирусных стационарах на 19 августа находятся 3 505 человек, дома лечатся 7 145 жителей.