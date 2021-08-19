Чебоксары, 19 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии предприниматель подозревается в мошенничестве при выполнении работ по содержанию отвода дороги Чебоксары — Сурское. Речь идёт о сумме в 2,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Под уголовное преследование попал 36-летний индивидуальный предприниматель. По данным правоохранителей, в июне 2019 года казённое учреждение «Чувашупрдор» заключило с ним государственный контракт на выполнение работ по содержанию полосы отвода автодороги Чебоксары — Сурское. В управлении установили, что в июле 2019 года фигурант уголовного дела представил фиктивные документы об исполнении обязательств.

«При этом он достоверно знал, что не обеспечено выполнение в полном объёме ряда, предусмотренных контрактом работ, в том числе по вырубке кустарников и подлески», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате подрядчику необоснованно перечислено 2,66 млн рублей бюджетных средств.

На основании материалов, представленных УФСБ по Чувашии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с исполнением этого государственного контракта было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора «Чувашупрдора». Его подозревают в превышении полномочий.