Берлин, , 12:02 — REGNUM Правительство Германии назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа по территории Украины. Об этом сообщило немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Как сообщается, чиновник будет работать над продлением «газового» соглашения между Россией и Украиной. Он будет исполнять роль посредника и консультанта как между указанными сторонами переговоров, так и между третьими странами, участвующими в процессе.

Таким образом, правительство Германии стремится выполнить договорённости между ФРГ и США в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», указано в сообщении.

В издании отметили, что Вальдерзее уже занимал подобную должность в 2019 году, когда шли переговоры о транзите российского газа через территорию Украины.

Напомним, ранее украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы обманула «дурных украинцев» с газом в интересах своей страны.

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