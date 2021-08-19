Москва, 19 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2142 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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Днём ранее исследования подтвердили 1590 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 549 386.

«За сутки госпитализированы 562 человека, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.

Жизнь 341 человека поддерживается с помощью аппарата ИВЛ.