Кишинёв, 19 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек отложил запланированный ранее визит в Кишинёв. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Mzv.cz Якуб Кулганек

«Визит в Кишинёв министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека переносится на более поздний срок в связи с изменением повестки дня чешского чиновника», — сообщили в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что Кулганек прибудет в Молдавию 20 августа. В ходе визита были запланированы его встречи с представителями руководства страны. Темой переговоров была объявлена евроинтеграция Молдавии в ЕС.