Ярославль, 19 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. По Юго-Западной окружной дороге в Ярославле возобновится автобусное сообщение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГБУ «Яроблтранском».

City-yaroslavl.ru Юго-Западная окружная дорога

С 20 августа 2021 года по окружной дороге в Ярославле вновь будет ходить автобус №117, курсирующий между автовокзалом в Ярославле и ТРК «Альтаир». Ранее 14 апреля конкурс на организацию перевозок на данном маршруте не состоялся из-за отсутствия заявок. Перевозчики не скрывают, что причиной отсутствия интереса к маршруту было плохое состояние дорожного полотна на Юго-Западной окружной дороге.

6 августа департамента дорожного хозяйства Ярославской области провел новый конкурс, заявку на который подала единственный участник — индивидуальный предприниматель Светлана Сударкина. С ней и был заключен контракт. До транспортной реформы в Ярославле автобусы этого перевозчика работали на маршрутах в областном центре.

На маршрут №117 должны выйти 4 автобуса среднего класса вместимости. Первый рейс по графику значится в 7 часов утра, последний — в 22 часа.