Вашингтон, 19 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Новый Ford Explorer ST 2022 года получит в стандартном оснащении систему заднего привода. Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на издание Ford Authority.

Aneekr Ford Explorer

Отмечается, что полноприводная версия модели, вероятно, будет предлагаться за дополнительную плату. По предварительной информации, Explorer 2022 появится в продаже осенью текущего года.

Ожидается, что Ford снизит цены на новый Explorer ST 2022. На данный момент актуальный Explorer Enthusiast ST продается по цене от 49 000 долларов (около 3 634 500 рублей).

Ford Explorer ST — это семейный внедорожник, которые получил внедорожные свойства.

Ранее были обнародованы фотографии тестового экземпляра рестайлингового Ford Focus четвертого поколения. Основные изменения экстерьера модели произошли в лицевой части.

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