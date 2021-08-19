Москва, 19 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Не секрет, что Украина давно уже переживает кризис: и кризис экономический, и кризис управления, в первую очередь кризис потери суверенитета, плюс на это наложена война. А самое главное — после 2014 года здравоохранение Украины вообще отдали американцам, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

President.gov.ua На Украине

«Долго процессами в здравоохранении Украины управляла гражданка США Ульяна Супрун. Она не скрывала своего пренебрежительного отношения к той системе здравоохранения, которая худо или бедно еще оставалась на Украине после Советского Союза.

Мы помним, например, как она издавала инструкции для чрезвычайных медицинских служб Украины, где даже не удосужились убрать отсылку к Штатам, американские телефоны, то есть просто тупо перевели через гугл-переводчик американскую инструкцию и за подписью министра здравоохранения издали ее как украинскую.

То есть это наглядно свидетельствует о том, как относились и относятся к этой системе здравоохранения ставленники Сороса и всей этой камарильи, которая пришла к власти после Майдана.

Видно по событиям 2020 года, по пандемии коронавируса, насколько пагубно отразились эти так называемые реформы Супрун, которые де-факто, и практически, и теоретически, угробили даже санэпидемслужбы, которые, по идее, и были призваны бороться против пандемии и любых эпидемий.

Соответственно, сейчас Украина расхлёбывает наследие всего того, чтобы было натворено за последние десятилетия, но особенно за последние семь лет.

Когда в стране практически нет здравоохранения, то для граждан возникает вопрос, даже не как жить, а как умирать? Простые граждане Украины сейчас в основном занимаются самолечением, борются с болезнями как могут, покупают таблетки по тем рецептам, которые были им известны ранее, пользуются теми лекарствами, которые они знали еще до появления Супрун.

В принципе, на Украине какие-то больницы работают. Но есть серьёзнейшая проблема с нехваткой медицинских кадров. И особенно забавно в этой связи слышать призывы украинских политиков увольнять врачей, которые не украинизировались, не попадают под стандарты, придуманные той же Супрун и т. д.

А в 2020 году Польша, например, приняла решение принимать украинских врачей на работу без нострификации, без подтверждения украинских дипломов. Кстати, странно, что этого не сделала раньше Польши Россия, или даже после Польши.

В этой связи сейчас Украина столкнется с серьёзнейшей проблемой нехватки квалифицированных медицинских кадров, которые правдами и неправдами стараются покинуть Украину и уехать в другие страны.

В нынешних условиях возродить нормальное здравоохранение на Украине никак нельзя. Страна находится в жутком экономическом кризисе и, самое главное, испытывает кризис государственного управления.

В нынешней ситуации, когда Украина де-факто потеряла свою субъектность, стала объектом международной политики, управляемым извне, о каком возрождении украинского здравоохранения может идти речь.

Стоит вспомнить, как министр здравоохранения Степанов в конце 2020 года был вызван на ковер в посольство США и получил указания о том, чтобы ни в коем случае не покупать российскую вакцину «Спутник V». Это в условиях, когда на Украине не было вообще никакой вакцины от коронавируса и не было даже перспектив получения каких-либо вакцин.

Население Украины узнало об этом даже не из уст Степанова, что особенно унизительно, а из поста в Facebook посольства США. Кто же будет возрождать украинское здравоохранение, если оно управляется теми людьми, которые в его возрождении совершенно не заинтересованы», — высказал свое мнение Владимир Корнилов.

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