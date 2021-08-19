Воронеж, 19 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 августа. Сутками ранее сообщалось о 463 новых заразившихся.

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За последние сутки выздоровевшими после ковида признаны 210 воронежцев. За тот же отрезок времени статистику смертности пополнили 24 ковид-пациента.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 112 988 человек, выздоровели 100 641 пациентов. Жертвами коронавируса стали уже 4 805 воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вакцинации от коронавируса в Воронежской области на 18 августа исполнен на 54%, прививки получили более 600 тыс. жителей. В регионе также началась ревакцинация тех, кто в числе первых прививался против ковида.