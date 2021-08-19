Москва, 19 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Первая группа российских параолимпийцев прибыла в Токио для участия в Параолимпийских играх. Об этом 19 августа сообщил глава российской делегации, и. о. главы Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

«Сегодня в Токио прибыли первые группы спортсменов команды ПКР», — цитирует Рожкова ТАСС.

В столицу Японии прибыли команды по конному спорту, настольному теннису, голболу, а также по плаванию среди слепых и спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Большая часть российской делегации, более 230 человек, прибудет в Токио 20 августа, это более 230 членов делегации.

Напомним, Параолимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.