Нижний Новгород, 19 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Parentingupstream Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Накануне сообщалось о 24 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5542 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 521 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 150 783 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8258 человек. За сутки число активных носителей снизилось почти на 30 человек.

Читайте также: В Нижегородской области выявили 501 новый случай заражения коронавирусом

.