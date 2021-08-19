Абакан, 19 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. На Хакасию надвигается непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM После грозы

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По данным Хакасского гидрометцентра, 20 и 21 августа в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область пришла аномальная жара.

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