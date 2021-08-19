Москва, 7 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Речь президента России Владимира Путина на церемонии инаугурации обозначила новый этап развития страны. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Никита Ляховецкий.

kremlin.ru

Церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой.

«Вступление президента России Владимира Путина в должность — это историческое событие. Это ещё один символ единства российского народа, который сплотился в тяжёлый для страны момент. Речь президента России на инаугурации — это речь о суверенном будущем страны. Граждане России показали рекордный уровень поддержки текущего курса главы государства. Сегодняшнее событие в Кремле ознаменовало новый этап развития страны», — подчеркнул Ляховецкий.

В своей речи президент подчеркнул, что Российская Федерация готова к диалогу с другими странами, но это должен быть диалог, построенный с Россией на равных, без высокомерия. Российский лидер подчеркнул, что страна всегда будет открыта к укреплению добрых отношений с другими государствами, Москва готова к конструктивному диалогу, отметил политолог.

Он добавил, что в своей речи президент России подчеркнул необходимость развития социально-экономической сферы, а также создания условий для успешного развития молодежи. Эти слова свидетельствуют о том, что страна будет продолжать двигаться вперёд, укрепляя свои позиции на мировой арене, добавил Ляховецкий.

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Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировой большинство.

Президент добавил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.

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Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Российский лидер выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.

Глава государства в своей инаугурационной речи пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа. Президент подчеркнул, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что выступление президента России Владимира Путина на церемонии инаугурации — это выступление уверенного лидера, понимающего, куда он ведёт страну. Председатель Совфеда добавила, что глава государства ещё раз расставил акценты, что «мы готовы и дружим со всеми, кто разделяет наши подходы».