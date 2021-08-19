Саратов, 19 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Глава города Саратова Михаил Исаев ранним утром 19 августа проехал по улицам и тротуарам на велосипеде. Видеозапись поездки появилась на странице мэра в соцсетях.

Gov.ru Михаил Исаев

Участники велопробега проехали несколько улиц в центральной части Саратова. В ходе объезда делегация выявила недочеты у торгового центра «Арена», собственник которого взял на себя обязательства поменять плитку возле объекта, но не выполнил обещание.

«Собственник ничего не сделал. Поэтому придется применять меры», — заявил Исаев.

Кроме этого, в городе необходимо обустроить парковочные карманы, въезды во дворы, зеленые зоны, сформировать рабатки. Соответствующие задачи поставлены перед главами районов.

Также мэр проинспектировал работу общественного транспорта, посмотрел входные зоны у магазинов.

«Выявлены такие недочеты, как вскрытие тротуаров одновременно с двух сторон, что неудобно и небезопасно для пешеходов, потому что приходится выходить на проезжую часть. Хочется обратиться к предпринимателям: это не только ваше лицо, это лицо нашего города и поэтому нужно отнестись к вопросу внимательнее — восстановить крыльцо, краску и плиточное покрытие», — добавил глава Саратова.

К жителям областного центра Исаев обратился с просьбой отнестись с пониманием к проведению работ и извинился за временные неудобства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове до 31 августа проходит конкурс за звание «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица»

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