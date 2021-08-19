Москва, 19 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Денежные средства в размере более 400 млн рублей для закупки техники, предназначенной для борьбы с паводками, выделит Еврейской автономной области, а также Забайкальскому и Хабаровскому краям Минвостокразвития России. Об этом 19 августа сообщил глава этого ведомства Алексей Чекунков в интервью телеканалу «Россия-24».

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"По линии министерства буквально вчера мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводков, до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объеме более 400 млн рублей на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий», — сказал он.

Кроме того, глава Минвостокразвития уточнил, что эти деньги будут также потрачены для приобретения лодок, экскаваторов и тяжелой техники, которые затем могут быть использованы для ликвидации природных пожаров в Якутии.

«Новая волна паводка идет по Дальнему Востоку прямо сейчас. Мы внимательно наблюдаем, контролируем ситуацию силами МЧС, а в ряде случаев (её контролируют) и военные, как это было в Еврейской автономной области, помогают гражданам справиться, укрепляют гидротехнические сооружения. Своевременное отслеживание гребня помогает принимать необходимые меры», — добавил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе займутся превентивными противопаводковыми мерами.