Москва, 19 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Август и сентябрь в России традиционно являются месяцами снижения цен на продовольственные товары, в первую очередь, на плодоовощную продукцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Светлана Шаповалова Снижение цен на плодово-овощную продукцию спровоцировало дефляцию на Алтае. Урожай томатов

«Сегодня снижение цен на овощи, фрукты, колбасы и куриные яйца можно назвать условным, цены снизились в рознице менее чем на 1 процент. Наоборот, цены на свинину и говядину в первой половине августа подросли в среднем на 0,5%.

Важная новость в этих данных состоит в том, что уже почти один месяц мы не наблюдаем скачкообразного роста цен на продовольствие в российском ритейле.

Похоже, что производители и ретейлеры уже отработали тему официальной инфляции. По прогнозам Банка России она может достичь отметки 6,2% в текущем году.

Сегодня на конъюнктуру рынка негативное воздействие оказывает слабость рубля. Российская валюта после относительного укрепления в первой половине года продолжила сдавать позиции к евро и доллару.

Это приводит к снижению маржинальности российского бизнеса, и, похоже, в формуле ценообразования на продукты, товары и услуги появятся повышающие коэффициенты.

В этой связи розничным потребителям надеяться в среднесрочной перспективе на снижение или остановку роста цен не стоит.

Ситуацию с продуктовой инфляцией сегодня обостряют переоцененные в худшую сторону прогнозы по ожидаемому урожаю базовых сельхозпродуктов.

По свежим данным Минсельхоза, площади посадки картофеля в России в 2021 году снизились на 5%, а под овощами открытого грунта — на 2,2%.

Видимо, уже в конце осени не придется удивляться заоблачным ценам на морковь и другие овощи даже в магазинах-дискаунтерах», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстат, потребительские цены в России за период с 10 по 16 августа снизились в среднем на 0,01%.

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