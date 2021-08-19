Ставрополь, 19 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Курорты Ставропольского края активно включились в оказание реабилитационной помощи лицам, переболевшим COVID-19. В регионе 123 санатория на Кавминводах разработали собственные программы по укреплению иммунитета, а также нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Всего в этой работе участвуют 123 санатория и медучреждения, в них могут обратиться граждане всей страны. И люди к нам едут. На сегодня восстановление по этим программам прошли уже около 41 тыс. человек», — рассказал глава субъекта РФ.

По словам Владимирова, санаторно-курортный комплекс Ставрополья может принимать на постковидную реабилитацию до 500 тыс. человек ежегодно. За первое полугодие 2021 года на курортах Кавминвод отдохнули и подлечились более 600 тыс. отдыхающих.

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