Таллин, , 11:51 — REGNUM Ничто не указывает на то, что с миграционным давлением, происходящим в Литве и Латвии, может столкнуться Эстония. Об этом министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани сообщил местному Raadio 4.

По его словам, он отслеживает ситуацию с нелегалами в соседних прибалтийских республиках благодаря онлайн-контакту с коллегами. По предложению Яани, такие контакты проходят еженедельно.

«Если говорить о нынешней роли Эстонии, то мы намерены оказывать прямую всестороннюю поддержку как литовцам, так и латышам», — подчеркнул министр.

Он сообщил, что к такой поддержке можно отнести присутствие на месте в Литве эстонских полицейских группы Estpol и отправку больших объемов разного рода гуманитарных грузов в Литву от Спасательного департамента. Наряду с этим представители Эстонии работают в составе европейского агентства Frontex как в Литве, так и в Латвии.

Так как Эстония не граничит напрямую с Белоруссией, то министр не ожидает массового наплыва нелегалов. Соседняя Россия, по его словам, сохраняет спокойствие в нынешней ситуации: «Сейчас на Эстонию не оказывается никакого давления в виде нелегальной иммиграции. Ни на внешней границе, то есть на границе с Россией, ни на внутренних границах».

Что касается внутренней границы между Эстонией и Латвией, тот там, по словам главы МВД, осуществляется выборочный контроль.