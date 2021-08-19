Москва, 19 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 058 и достигло 6 684 531. Об этом 19 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Mzdnr.ru Коронавирус

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Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. Больше всего их в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563) и Подмосковье (949).

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в России скончались 791 человек, общее число смертей с начала пандемии — 173 700. Выздоровели за минувшие сутки 24 017 человек.