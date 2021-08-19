Уппсала, Швеция, 19 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. 18 августа стало известно, что в Уппсале (Швеция) начал распространяться новый штамм SARS-CoV-2 «Дельта» с дополнительной мутацией. Им оказались заражены как полностью вакцинированные, так и непривитые жители лена. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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От восьми до девяти человек с положительным результатом на COVID-19 в лене Уппсала инфицированы новым «Дельта"-вариантом с дополнительной мутацией. Пока исследователи не знают, насколько он заразен и легче ли им заразиться.

«Конечно, мы серьезно относимся ко всем вариантам, но это также значит, что вакцина может не давать такой же уровень защиты от них», — заявил журналистам SVT Матс Мартинелл, ответственный за проведение тестирования в Уппсале.

Все шведы, инфицированные «Дельта"-вариантом с новой мутацией, побывали либо на юге Испании, либо в Португалии.