Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Marvel Studios представила официальный трейлер кинокомикса «Вечные». Он был опубликован 19 августа на YouTube-канале кинокомпании.

Marvel Studios Marvel

Картина расскажет о группе бессмертных супергероев, которым запрещено вмешиваться в человеческие конфликты. Однако после появления нового опасного врага им всё же приходится выйти из тени.

Главные роли в фильме исполнили Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри, Сальма Хайек, Лия МакХью, Дон Ли, Барри Кеоган, Анджелина Джоли и Кит Харингтон. Премьера кинокомикса состоится 4 ноября 2021 года.