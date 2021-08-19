Вашингтон, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Германии на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте комитета.

(stephan) Флаги КНДР

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Согласно опубликованным данным, Германия поставит в Северную Корею медицинское оборудование, необходимое для проведения тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Известно, что исключение из-под санкций будет действовать до 23 апреля 2022 года.

Тем не менее, существуют опасения по поводу того, что Германии не удастся поставить груз к назначенному сроку из-за того, что Северная Корея закрыла свои границы с целью предотвращения попадания на территорию страны новой коронавирусной инфекции.