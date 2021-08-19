В России может появиться арендное жильё для малоимущих семей
Москва, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В России может появиться жилье для малоимущих семей, которое планируют предоставлять во временное пользование по льготной ставке. Пилотный проект программы запустить в Москве предложила мэру города Сергею Собянину член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
По её словам, сегодня главным инструментом поддержки граждан в решении вопроса жилья является ипотека.
Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах целесообразно семьям, стоящим на жилищном учете, уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в России льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.
По его словам, право на получение льготной ипотеки родители получат уже при рождении первенца. Ранее такая возможность появлялась у родителей двух и более детей.
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