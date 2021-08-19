Москва, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В России может появиться жилье для малоимущих семей, которое планируют предоставлять во временное пользование по льготной ставке. Пилотный проект программы запустить в Москве предложила мэру города Сергею Собянину член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

image4you Жилье

По её словам, сегодня главным инструментом поддержки граждан в решении вопроса жилья является ипотека.

«От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — цитирует её «Известия».

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах целесообразно семьям, стоящим на жилищном учете, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в России льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

По его словам, право на получение льготной ипотеки родители получат уже при рождении первенца. Ранее такая возможность появлялась у родителей двух и более детей.

Читайте также: Льготная семейная ипотека: стоит ли ждать нового взлёта цен на жильё