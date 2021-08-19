Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. 19 августа несовершеннолетний в балаклаве с острым металлическим предметом напал на учащихся школы в Эслёве (лен Сконе, юг Швеции). По данным полиции Швеции, в ходе инцидента пострадал взрослый мужчина, которого доставили в больницу. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Håkan Dahlström Шведская полиция

Злоумышленник был схвачен силами быстрого реагирования полиции. Отмечается, что в образовательном учреждении учатся 270 учеников 7−9 классов.

Сообщается, что был ранен 40-летный мужчина. Полицейские в свою очередь не стали уточнять, работал ли он в школе учителем или нет. Стражи правопорядка ограничились тем, что состояние пострадавшего серьезное.

Мотивы нападения несовершеннолетнего на школу пока не ясны.