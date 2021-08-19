Село Ташла, Оренбургская область, 19 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту серьезного травмирования восьмимесячной девочки возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Чайник

По данным ведомства, несчастный случай произошёл в Ташле. Мать оставила на полу металлический чайник с кипящей водой и ушла в другую комнату. В это время ребенок подполз к чайнику и опрокинув его, вылив на себя воду. Девочка получила сильные ожоги.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 188 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Полиция в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра маленьких детей.