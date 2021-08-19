Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Строительство жилья в Петербурге в 2021 году составило уже почти 60% от запланированных цифр: введено в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилых помещений. Всего в текущем году в городе должно быть введено более 3 млн кв. метров жилья — такой показатель установлен для Петербурга Минстроем РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки на намывной территории Васильевского острова

«Потенциал строящихся домов позволяет рассчитывать, что плановое задание по вводу жилья в 2021 году будет выполнено», — заявил губернатор Александр Беглов по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

В 2020 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3 млн 370 тысяч кв. метров жилья, годовой план был выполнен на 104,9%.

Жилищное строительство в Петербурге в настоящее время ведут 145 компаний, они реализуют 164 проекта общей жилой площадью 5,4 млн кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Петербурга составляет порядка 156 тысяч рублей.

Напомним, власти Петербурга запретили строить жилые комплексы без социальной инфраструктуры. Теперь, чтобы получить разрешение на возведение жилья, необходимо сначала построить детский сад, поликлинику, школу.