Джакарта, 19 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил гражданам о важности ношения защитных масок, сообщает CNBC Indonesia.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

По словам президента, жители Индонезии должны надевать защитные маски даже, если они прошли вакцинацию против коронавируса, потому что вирус всегда мутирует.

Глава государства заявил, что никто не думал, что штамм «Дельта» станет одной из причин стремительного роста заболеваемости в разных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии нацелено достичь коллективного иммунитета по коронавирусу к концу 2021 года.