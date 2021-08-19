Омск, 19 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области умерли восемь человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в областном министерстве здравоохранения.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

За весь период пандемии заболевание COVID-19 унесло жизни 1878 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено уже 68 607 носителей коронавируса, выздоровели 49 776 человек.