Милан, Италия, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Милане появились «умные» светофоры нового поколения, которые оснащены камерами, способными штрафовать водителей, проезжающих на запрещающий сигнал. Об этом сообщает издание «Европульс».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Красный сигнал светофора и дорожные знаки

Новые системы фиксируют номерные знаки автомобилистов-нарушителей. Данное устройство призвано, по мнению властей, снизить аварийную ситуацию на дорогах.

«Умные» светофоры фиксируют нарушение в случаях, когда автовладелец проехал на запрещающий сигнал светофора. Причем включаются в работу они тогда, когда загорается желтый свет.

Отмечается, что новая технология позволит выполнить часть программы Евросоюза, которая направлена на снижение количества жертв на дорогах до нуля к 2030 году.

Ранее МВД России выступило с предложением отказаться от некоторых проверок во время процедуры техосмотра автомобиля.

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