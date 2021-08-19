Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона «Рудник»
Учалы, Башкирия, 19 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в микрорайоне «Рудник» города Учалы (Башкирия) построило дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировало новую водонапорную башню. Работы были выполнены на основании обращения жителей, администрации ГП г. Учалы и по согласованию с МУП «Учалыводоканал». Общая стоимость модернизации системы водоснабжения составила 14,5 млн рублей.
«На сегодняшний день все решения, которые были приняты по модернизации водопроводных сетей, комбинатом выполнены, положительным результатом проведенной работы стало бесперебойное водоснабжение микрорайона», — отметил заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.
Монтаж нового водопровода специалисты ремонтно-монтажного управления (РМУ) Учалинского ГОКа производили на восьми улицах — всего было уложено порядка 3,5 км полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 160 мм. Дополнительная ветка позволила закольцевать водопроводные сети микрорайона, нормализовать давление в трубах и обеспечить стабильное водоснабжение потребителей.
«К строительству мы приступили в конце апреля, работали и в выходные, когда это было необходимо. Часть участков трассы проходила по скалистому грунту — привлекали тяжелую технику. В запланированные сроки работы были завершены, и на первых четырех улицах водопровод был запущен в июне», — рассказал начальник участка по ремонту и монтажу инженерных систем РМУ Вадим Гришакин.
Строительно-монтажные работы по прокладыванию сетей проводились без отключения потребителей. По окончанию монтажа водопровода работники РМУ благоустроили территорию и приступили к установке современной водонапорной башни рядом с действующим водонапорным сооружением.
«Хотелось бы отметить, что комбинат не просто установил новую башню, но и огородил территорию по периметру, теперь доступ сюда посторонним закрыт. Думаю, после реконструкции старой водонапорной башни все наболевшие вопросы с водоснабжением микрорайона мы снимем», — подчеркнул глава администрации ГП города Учалы Ильмир Газизов.
Ёмкость новой водонапорной металлоконструкции высотой 25 м составляет 160 м3 и служит дополнением к действующей башне. Это обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети. После ввода новой башни в эксплуатацию запас воды увеличился в два раза и перебои в водоснабжении прекратились.
«Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не то что на полив, даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады!» — поблагодарила комбинат жительница микрорайона «Рудник».
Осенью Учалинский ГОК планирует провести также реконструкцию старой водонапорной башни: будет заменены емкость, трубопровод, электрические сети, заложены окна — для исключения теплопотерь. Взамен деревянной конструкции в верхней части башни смонтируют утепленную металлокаркасную. К работам планируется приступить после окончания поливочного сезона.