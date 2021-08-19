Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Памятник стачке 1902 года «Преемственность поколений», расположенный в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, приведут в порядок. На проектно-сметную документацию выделено 742,4 тыс. рублей. Работы предполагается провести в 2022 году.

Donland.ru Ростов-на-Дону 9 мая

«Мы полностью восстановим его, обследуем и укрепим основание, проведем чистку монумента», — цитирует начальника управления культуры Яну Пилявскую «Аргументы и факты».

Памятник установлен на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года. Комплекс включает в себя горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году. Памятник наделён статусом объекта культурного наследия.