Оренбург, 19 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» представят помимо конкурсных работ фильмы, посвященные 60-летию полёта человека в космос. В их числе и немое кино, сообщает областное министерство культуры.

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В «космическую» программу вошло три фильма: «Через тернии к звёздам» (СССР, 1981 год), «Высшее общество» (Великобритания, 2019 год) и «Путешествие на Марс» (1918, Дания).

Первые две ленты покажут в кинотеатре «Сокол» 30 августа, а третью — в кинотеатре «Космос». «Киногурманам» последняя картина подарит настоящее путешествие во времени: зрители вернутся в эпоху немого кино и посмотрят фильм в сопровождении живой музыки, как это было в начале прошлого века. Аккомпанировать во время сеанса немого кино будут артисты Оренбургской областной филармонии Михаил Меховов младший (фортепиано) и Елена Медведева (скрипка).

«По сути, «Путешествие на Марс» — это один из первых в истории кинематографа научно-фантастических фильмов. Марсианские девы с зонтиками, инопланетные мудрецы, забавная публичная презентация космического корабля — всё это выглядит достаточно наивно, но тем интереснее. Режиссёр — датчанин Форест Хольгер-Мадсен — развивает идеи пацифизма (и это в эпоху Первой мировой). По сюжету после общения с «просветлёнными» марсианами люди разных континентов отказываются от оружия. Первые спецэффекты, чересчур пафосная игра актёров — всё это придаёт картине особую, свойственную немому кино «романтику», — отметили в минкультуры Оренбужья.

Напомним, с 26 по 31 августа в Оренбурге в 14-й раз пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Второй раз за время работы кинофестиваль представит площадку для демонстрации оренбургских фильмов.