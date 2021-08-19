Кострома, 19 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области не планирует увольнять главного врача Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф АндреяРаева. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщил директор департамента Николай Гирин.

Http://head.adm44.ru Автобаза «скорой»

«Главный врач учреждения работает по настоящее время. Расторжение трудового договора с ним не планируется», — говорится в ответе.

Напомним, о проблемах на станции скорой помощи в начале июля 2021 года сообщили работники автобазы. Они рассказали, что в учреждении имеет место острая нехватка кадров, пожаловались на стиль управленияРаева и увеличенное время ожидания пациентов по экстренным и неотложным вызовам.

Ситуацией в учреждении заинтересовался министр здравоохранения России МихаилМурашко, проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы. Любопытно, что результаты инспекций не спешат представить общественности. Департамент здравоохранения проигнорировал эту просьбу в официальном запросе ИА REGNUM, прокуратура согласилась ответить на вопрос лишь в письменном виде.