Костромской депздрав принял решение по главврачу станции скорой помощи
Кострома, 19 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области не планирует увольнять главного врача Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф АндреяРаева. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщил директор департамента Николай Гирин.
Напомним, о проблемах на станции скорой помощи в начале июля 2021 года сообщили работники автобазы. Они рассказали, что в учреждении имеет место острая нехватка кадров, пожаловались на стиль управленияРаева и увеличенное время ожидания пациентов по экстренным и неотложным вызовам.
Ситуацией в учреждении заинтересовался министр здравоохранения России МихаилМурашко, проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы. Любопытно, что результаты инспекций не спешат представить общественности. Департамент здравоохранения проигнорировал эту просьбу в официальном запросе ИА REGNUM, прокуратура согласилась ответить на вопрос лишь в письменном виде.
Справка: Андрей Раев был назначен главврачом Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в 2020 году. До этого (с 2015 по 2019 года) учреждением руководил Валерий Долголожкин.